Мужчина бросил цветы в Вечный огонь в Петербурге, чтобы согреться

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, который осквернил Вечный огонь в День Победы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 9 мая, когда пьяный мужчина зашел внутрь гранитного мемориала "Борцам революции" на Марсовом поле. Он поставил бутылку с пивом прямо рядом с пламенем. В какой-то момент он взял возложенные в День Победы цветы и швырнул их в Вечный огонь.

На допросе фигурант пояснил, что сначала просто стоял и грелся, а потом решил бросить букеты в пламя, думая, что оно станет еще больше. Действия мужчины квалифицировали по ч.1 ст. 243.4 УК РФ. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.