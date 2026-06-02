Самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом

Самолет авиакомпании S7 с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом из-за частичных ограничений в аэропорту города. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Уточняется, что борт выполняет рейс Иркутск — Санкт-Петербург. Утром в воздушной гавани Пулково ввели частичные ограничения, лайнеры принимают и отправляют по согласованию.

По имеющимся данным, самолет S7 находится в зоне ожидания. Также осуществить посадку не могут два авиасудна из Москвы и турецкой Антальи.

