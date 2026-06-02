Десятки российских студенток попали в развратный бизнес

В Москве раскрыта криминальная схема по заманиванию девушек в вебкам-рабство, число пострадавших исчисляется десятками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Вакансии студенткам рассылали от лица компаний The Light и Mod Colluny, чей офис располагается в центре столицы. Девушкам предлагали свободный график и зарплату от 80 тысяч рублей, однако перед наймом их фотографировали с паспортом у лица, а затем шантажировали участием в развратном бизнесе. Пострадавшие на видео рассказали об обмане.

На кадрах видны обманутые девушки, показана дверь в офис компании, замешанной в вебкам-рабстве. Подруги пострадавших рассказали, как освободили студенток.

От обманутых требовалось сидеть перед камерой по несколько часов в белой одежде для создания эротических дипфейков. У них отбирали телефоны, а их самих охранял грозный мужчина. Стримы транслировались на сайтах и площадках с возрастным цензом 18+. Родственники пострадавших обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полиция ликвидировала вебкам-студию, которая работала под вывеской модельного агентства.