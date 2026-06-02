Рабочий погиб после падения с высоты на стройке в центре Москвы

Иностранец, работавший на стройке на 2-й Магистральной улице в центре столицы, разбился насмерть после падения с высоты. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил «МК».

— Разнорабочий погиб в результате несчастного случая на стройке в центре Москвы, — говорится в материале.

Инцидент произошел 1 июня. Мужчине было 24 года. Он скончался до прибытия скорой помощи.

В апреле двое рабочих упали с высоты на стройке на Автозаводской улице в Москве. Один из мужчин погиб на месте. Второй выжил, его доставили в больницу. По факту произошедшего начали проверку. Полицейские установят тех, кто несет ответственность за безопасность на объекте.

До этого двое рабочих сорвались с высоты на стройке на шоссе Энтузиастов. Они погибли до прибытия скорой помощи.