Калужская пенсионерка отдала курьеру мошенников золотые слитки на 23 млн рублей

66-летняя жительница села Чернышено поверила лжесиловикам и пытаясь сохранить сбережения, лишилась золота на 23 млн рублей. Об этом сообщает "Калуга 24".

Неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что с ее банковского счета якобы были сделаны переводы в пользу террористов, и убедили пенсионерку передать все сбережения на "декларирование".

Все накопления хранились у потерпевшей в золотых слитках. Женщина сложила их в пакет и отдала приехавшему курьеру, будучи уверенной, что имущество вернут. Общий ущерб составит 23 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого красноярская студентка отдала мошенникам 18 млн рублей по коду "Родина". Девушке сказали, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за экстремизм, если она не поможет расследованию. Следуя указаниям, она нашла под кроватью пенсионерки семейные накопления: 24 тысячи евро, 170 тысяч долларов и более двух млн рублей. Общая сумма составила около 18 миллионов рублей