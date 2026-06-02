Подозреваемого в афере с люксовыми автомобилями задержали в Москве

Гражданина Германии Илана Медведева, которого подозревают в мошенничестве при организации поставок люксовых автомобилей из Европы в Россию, задержали в Москве. Об этом сообщают «Известия со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

По данным следствия, мужчина вместе с сообщниками получал от клиентов деньги на покупку и доставку дорогих автомобилей, однако свои обязательства не выполнял. Среди пострадавших оказались как частные покупатели, так и представители крупных автодилеров, работающих с премиальными марками.

Как рассказал Добровинский, к нему обратился один из таких автодилеров, который намерен добиваться возмещения ущерба в рамках уголовного дела. Подробности расследования адвокат раскрывать не стал, отметив, что в ближайшее время следствие приступит к проведению допросов.

По информации источника, подозреваемый приобрел членство в престижном гольф-клубе, где предлагал состоятельным клиентам услуги по приобретению элитных автомобилей. Ущерб каждого из потерпевших, по предварительным данным, превышает 1 млн евро. Расследованием занимается следственное управление по Западному административному округу Москвы.

