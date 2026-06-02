Тело 13-летней девочки нашли в реке в ХМАО спустя пять дней поисков

Тело 13-летней девочки нашли в ХМАО спустя пять дней поисков, сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС России.

Все произошло 27 мая в поселке Междуреченском Кондинского района Югры. Тогда четверо подростков пришли на берег реки Конды. Девочка прыгнула в воду с палубы пришвартованной баржи, однако не смогла справиться с мощным течением. Ребенка затянуло под воду. Очевидцы пытались ее вытащить, но не смогли спасти.

В результате течение унесло тело на три километра вниз по реке, его удалось обнаружить только 1 июня. На место выехали сотрудники следственных органов.

Спасатели, в свою очередь, призвали к максимальной бдительности – в прошлом году в ХМАО было зафиксировано восемь происшествий на воде с участием детей. Родителям необходимо не оставлять без присмотра у водоемов детей, а также пресекать любые попытки купания в местах, необорудованных для этого.

