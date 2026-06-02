В Петропавловске-Камчатском пьяный школьник на Toyota попался гаишникам. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

"15-летний пацан разъезжал на "Королке" по проспекту Победы. Его витиеватая манера вождения привлекла внимание сотрудников ДПС — они остановили машину, вызвали родителей. Освидетельствование показало 0,860 мг/л алкоголя (норма для взрослого — 0,160)", – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудники ДПС проверяют подростка на состояние опьянения. По данным канала, результаты проверок передали в ПДН.

До этого сын депутата угонял от гаишников возле Кремля и попал на камеру. Инцидент произошел в Казани. 16-летний питбайкер привлек внимание сотрудников ГИБДД, когда выполнял опасные трюки на проезжей части. По словам отца нарушителя, депутата сельского поселения Лаишевского района, он не покупал транспорт сыну и думал, что тот уже не катается на питбайке.