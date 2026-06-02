Неизвестный открыл стрельбу по ребенку в поселке под Оренбургом

В Оренбургском районе полиция разыскивает неизвестного, который выстрелил в 13-летнюю девочку из пневматического оружия. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в поселке Газодобытчиков. Школьница гуляла возле сотовой вышки и в какой-то момент почувствовала резкую боль в ноге. Вместе с родителями она обратилась в больницу. Сначала врачи не нашли серьезных повреждений, у пострадавшей диагностировали гематому мягких тканей и отпустили девочку домой.

Спустя время боли не прошли, и пациентка вернулась в медучреждение. Там медики провели вмешательство и извлекли из ее ноги металлическую пулю. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и устанавливают личность стрелка.

