Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества Мошковича

Генпрокуратура России подала новый иск об изъятии недвижимости и транспорта основателя «Русагро» Вадима Мошковича, его супруги и экс-гендира компании Максима Басова.

«Зарегистрировано заявление... об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества», — следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Беседа по существу запланирована на 4 июня.

Ранее приставы начали изымать имущество основателя «Русагро» Мошковича, а также наложили арест на его активы.

Сообщалось, что ущерб по уголовному делу превысил 86 млрд рублей.