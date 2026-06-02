Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества Мошковича
Генпрокуратура России подала новый иск об изъятии недвижимости и транспорта основателя «Русагро» Вадима Мошковича, его супруги и экс-гендира компании Максима Басова.
«Зарегистрировано заявление... об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества», — следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Беседа по существу запланирована на 4 июня.
Ранее приставы начали изымать имущество основателя «Русагро» Мошковича, а также наложили арест на его активы.
Сообщалось, что ущерб по уголовному делу превысил 86 млрд рублей.