ФСБ раскрыла схему слежки за российскими чиновниками

Спецслужбы выявили сложную кибероперацию, организованную иностранными разведками. Программы-шпионы использовали инфраструктуру крупных IT-корпораций. Подробности сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, вредоносное программное обеспечение позволяло не только прослушивать переговоры, но и вести негласный контроль за обстановкой вблизи мобильных устройств.

Иностранные спецслужбы использовали технологические возможности глобальных корпораций для внедрения шпионского кода. Схема затронула руководящий состав государственных органов.

В настоящий момент принимаются меры по нейтрализации угрозы и усилению защиты служебных коммуникаций. ФСБ проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления всех причастных лиц.