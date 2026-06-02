ФСБ раскрыла схему слежки за российскими чиновниками

ФСБ раскрыла схему слежки за чиновниками через шпионские программы
Спецслужбы выявили сложную кибероперацию, организованную иностранными разведками. Программы-шпионы использовали инфраструктуру крупных IT-корпораций. Подробности сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, вредоносное программное обеспечение позволяло не только прослушивать переговоры, но и вести негласный контроль за обстановкой вблизи мобильных устройств.
Иностранные спецслужбы использовали технологические возможности глобальных корпораций для внедрения шпионского кода. Схема затронула руководящий состав государственных органов.
В настоящий момент принимаются меры по нейтрализации угрозы и усилению защиты служебных коммуникаций. ФСБ проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления всех причастных лиц.