Осужденный экс-сенатор Арашуков начал работать швеей в колонии «Черный дельфин»

Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший сенатор Рауф Арашуков начал работать швеей в оренбургской колонии «Черный дельфин». Об этом во вторник, 2 июня, сообщил его адвокат Дмитрий Трубников.

— Вывели на работу, о чем долго просили, — передает слова Трубникова ТАСС.

Адвокат Арашукова добавил, что осужденный долгое время просил допустить его к работе в сувенирном или упаковочном цехе, но получил возможность трудиться лишь в качестве швеи. Рабочее место бывшего сенатора находится в соседнем с камерой помещении, а не в общем швейном цехе колонии.

Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. Суд приговорил его к пожизненному заключению за организацию убийства двух человек по поручению его отца. В 2024 году в отношении экс-сенатора возбудили дело о даче взятки сотруднику «Черного дельфина». Пытаясь смягчить условия в колонии, он через адвоката передал три миллиона рублей одному из сотрудников. Главное о деле Арашукова — в отдельном материале «Вечерней Москвы».