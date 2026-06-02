В российском регионе мужчина погиб из-за атаки ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по гражданскому автомобилю в Курской области. В результате погиб один человек, сообщил в Telegram глава региона Александр Хинштейн.

По словам чиновника, трагедия произошла в селе Щекино Рыльского района.

«К огромной скорби, погиб мирный житель. Геннадию Васильевичу было 53 года», — говорится в сообщении.

Хинштейн выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее в Курской области пожилой мужчина упал с велосипеда и сломал ногу в попытке скрыться от беспилотника ВСУ.