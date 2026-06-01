Задержан начальник продовольственного управления Минобороны

Начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктор Таразевич был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, Таразевичу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину задержали еще 20 мая, после чего военный суд заключил его под стражу на два месяца. Расследованием дела занимается Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР.

Свою вину Таразевич отрицает. Если следствие докажет обратное, ему может грозить наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что Таразевич возглавлял продовольственное управление, которое занимается организацией питания российских военнослужащих. В зону его ответственности входит обеспечение войск продуктами питания, а также разработка рационов, контроль качества продовольствия и работа военных складов.