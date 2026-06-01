Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в Минеральных Водах ввели режим ЧС из-за паводка, который возник на фоне сильных ливней. Об этом Владимиров написал в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал Владимир Владимиров

По словам губернатора, сейчас затопило уже 36 домовладений. В данный момент местные власти занимаются ликвидации последствий паводка, а также сильного града — он повредил больше 60 крыш.

«Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее направлять необходимую помощь. Краевое МинЖКХ выделит строительные материалы из краевого резерва для восстановления пострадавших домов», — написал он.

Владимиров также призвал администрацию округа оказать помощь в устранении последствий стихии для тех жителей региона, которые не могут справиться своими силами. Он подчеркнул, что такая помощь должна быть оказана максимально оперативно.

Ливни в регионе начались 26 мая. В результате непогоды в некоторых районах выпало до 271% месячной нормы осадков. Из-за этого произошло повышение уровня воды в реках Калаус и Егорлык, а также случилась авария на главной канализационной станции в Минеральных Водах.

Ранее град в Минеральных Водах повредил пассажирский самолет.