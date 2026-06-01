В Анапе мужчина в парке схватил девочку за руку и скрылся

В парке «Ореховая роща» в Анапе отдыхающая семья столкнулась с пугающим инцидентом. Женщина рассказала в Telegram-канале «ЧП Анапа», что её дочь играла буквально в шаге от неё, когда рядом внезапно появился незнакомец. Мужчина наклонился к ребёнку и схватил его за руку. Мать мгновенно отреагировала: она закричала и перехватила девочку. После этого злоумышленник убрал руки, показал жест «стоп» и, по словам очевидицы, заявил: «просто хотел потрогать, ребенок же».

Незнакомец быстро скрылся с места происшествия. Женщина не стала ждать и обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку, устанавливают личность мужчины. В парке, вероятно, будут изучены записи с камер видеонаблюдения. Родителей призывают быть бдительными и не оставлять детей без присмотра даже на короткое время.

Это не единственный случай домогательств к несовершеннолетним в российских общественных местах за последнее время. Ранее в одном из магазинов Костромы мужчина приставал к девочкам, которые выбирали мороженое. Подозреваемый фотографировал детей под юбками. В отношении него было возбуждено уголовное дело, а позже выяснилось, что он уже пытался снимать женщину под юбкой ранее. В итоге россиянин был арестован.

Иногда родителям удаётся вовремя предотвратить беду, как в случае с анапчанкой. Однако такие инциденты напоминают об опасности, которую могут представлять незнакомцы даже в людных местах. Полиция призывает всех, кто стал свидетелем подобных действий, немедленно сообщать по телефону 112.