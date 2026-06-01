В Анапе женщина пожаловалась на незнакомца, схватившего ее дочь за руку

В Анапе женщина пожаловалась на мужчину, который стал приставать к ее дочери. Об этом сообщает "ЧП Анапа". Инцидент произошел в парке Ореховая роща. По словам очевидицы, ее дочь играла меньше чем в шаге от нее, когда рядом оказался мужчина. Он наклонился к ребенку и схватил за руку. Увидев это, мать закричала и перехватила ребенка. "После этого мужчина убрал руки, показал жестом "стоп" и якобы сказал, что "просто хотел потрогать, ребенок же", – сообщается в публикации. Незнакомец скрылся. Родительница же обратилась в полицию. До этого в одном из магазинов Костромы засняли мужчину, который приставал к девочкам. Пока школьницы выбирали мороженое, подозреваемый подошел к ним и стал фотографировать под юбками. В отношении местного жителя возбудили дело. Выяснилось, что ранее он уже пытался сфотографировать женщину под юбкой. Россиянина отправили под арест.