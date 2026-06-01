Названа возможная причина массового отравления в пятигорском кафе

Названа возможная причина массового отравления клиентов кафе «Мао Бао» в Пятигорске — причиной вспышки может быть фирменный соус. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Таким предположением поделилась одна из пострадавших. По ее словам, в кафе подают фирменный майонезный соус — именно он мог стать причиной вспышки кишечной инфекции. Как объяснила девушка, она заказала еду из кафе вместе с друзьями. В итоге из них не отравились только те, кто ел блюдо с курицей.

Напомним, что ранее мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в больницу попали девять клиентов кафе «Мао Бао». Позже стало известно, что число заразившихся кишечной инфекцией выросло до 50.

В данный момент заведение закрылось на проверку. В отношении владельцев заведения было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей.