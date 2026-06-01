Девочка-подросток устроила кровавую бойню на ипподроме перед соревнованиями

Девочка-подросток порезала лошадей своих конкурентов перед соревнованиями в Лас-Вегасе. Трое животных получили ножевые ранения в конюшне и не смогут выйти на старт. Подозреваемую арестовали, ей предъявлены обвинения по 15 пунктам. Об этом пишет People.

Нападение произошло в субботу около двух часов ночи. Полиция прибыла по вызову и обнаружила, что трое животных были намеренно порезаны острым предметом. Следователи считают, что девушка использовала нож. Она имела доступ в конюшни.

Все лошади выжили, однако полученные травмы не позволят им участвовать в профессиональных соревнованиях.

Подозреваемую задержали в расположенном неподалёку отеле. Ей предъявлены обвинения по 12 пунктам умышленного убийства, нанесения увечий животному, а также по трём пунктам умышленного уничтожения частной собственности стоимостью более пяти тысяч долларов. Девушку доставили в исправительное учреждение для несовершеннолетних.

Национальная ассоциация конного спорта заявила, что ситуация была незамедлительно урегулирована. Подозреваемую отстранили от соревнований, угрозы для остальных участников и животных больше нет.