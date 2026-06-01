Человек упал на пути в московском метро

Человек упал на рельсы на южном участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспрортной инфрастуруктуры столицы.

— На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Подробности уточняются. По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», инцидент произошел на станции «Коньково». На рельсы упал молодой человек в возрасте 20 лет.

20 мая мужчина упал на пути на станции «Белорусская» Замоскворецкой линии метро. Пассажир скончался от полученных травм.