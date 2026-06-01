Бывший муж «золотой судьи» поменял тактику в антикоррупционном деле

Бывший муж бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Роберт Хахалев поменял тактику в антикоррупционном деле. Об этом сообщает ТАСС.

Он признал имущественные требования Генеральной прокуратуры в части обращения его имущества в доход России. Позицию мужчины огласил его адвокат. Он сказал, что ходатайствует от первого лица — его доверителя.

«Выражаю свое намерение не возражать против обращения в доход государства объектов, готов добровольно передать указанное имущество в доход РФ и не обжаловать состоявшееся решение», — передал слова Хахалева защитник.

Сам бывший супруг «золотой судьи» заявил, что не возражает против обращения в доход государства объектов, зарегистрированных на него, его бывшую жену, ее сестру Наталию Хахалеву, их мать Ольгу, сына Кирилла Хахалева, кроме объекта, где он проживает, Левизу Меситскую, являющуюся его гражданской женой, Олега Шпака, Ирину Гилан. Мужчина признал исковые требования не в полном объеме и попросил суд не обращать в доход России имущество других ответчиков.

Ранее сообщалось, что после прекращения полномочий судьи у Елены Хахалевой и возбуждения против нее уголовного дела ее бывший муж Роберт Хахалев пытался перевести за рубеж активы стоимостью свыше миллиарда рублей.