Обвиняемые в убийстве подростка в Кузбассе занимались незаконной охотой

Мужчины, которые обвиняются в убийстве 17-летнего подростка в Кузбассе, занимались незаконной охотой. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Всех трех злоумышленников заключили под стражу до 31 июля.

Тело 17-летнего подростка с огнестрельным ранением головы нашли в лесном массиве недалеко от села Междугорного в ночь на 31 мая. По предварительным данным, мужчины, передвигаясь на машине по территории Крапивинского муниципального округа, заметили с помощью тепловизора живую цель, по которой был произведен выстрел.

В результате подросток погиб. 1 июня трое охотников были задержаны по делу об убийстве из хулиганских побуждений.