Мужчина получил 22 года колонии за убийство пятимесячной дочери в Подмосковье

Московский областной суд приговорил Муроджона Холназарова к 22 годам строгого режима по делу об убийстве своей пятимесячной дочери. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

«В Московском областном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении мужчины, совершившем ряд жестоких преступлений в отношении жены и малолетних детей. С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным по п. «в», «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего с особой жестокостью»), п. «а», «в», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 60 тыс. руб.», – рассказали в пресс-службе.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что, согласно материалам дела, днем 19 ноября 2024 года в квартире в пос. Малаховка Холназаров в присутствии своей жены и восьмилетней падчерицы жестоко избил свою пятимесячную дочь, из-за того что последняя плакала. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Также было установлено, что ранее обвиняемый систематически избивал свою беременную жену и ее малолетнюю дочь.