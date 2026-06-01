В Минеральных Водах ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Минеральных Водах на Ставрополье из-за последствий паводков. Подтоплено 36 домовладений, повреждено более 30 крыш, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Из-за нового притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе Минеральных Вод и села Левокумка, вода зашла в 36 домовладений. Подготовлены пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации. Одновременно Минераловодский округ устраняет последствия сильного града, повреждено более 60 крыш. Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня", - написал Владимиров.

По его словам, это позволит быстрее направлять необходимую помощь пострадавшим от стихии.