Экс-главе «Радиоавтоматики» дали восемь лет за хищение 300 миллионов у МО РФ

Басманный районный суд столицы отправил за решетку на восемь лет бывшего гендиректора компании «Радиоавтоматика» Владимира Иванова за хищение 300 миллионов рублей при поставках зарубежных компонентов Министерству обороны России. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил один из участников процесса.

— Суд признал Иванова В. А. виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — передает слова собеседника ТАСС.

Мужчина также должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. По данным следствия, в 2016-м «Радиоавтоматика» заключила с ЦНИРТИ имени А. И. Берга (концерн «Алмаз‑Антей») два гособоронзаказа на поставку импортных электронных компонентов для военно‑космической отрасли на сумму свыше 920 миллионов рублей. Позже выяснилось, что цена этих компонентов была завышена более чем втрое.

Ранее Красногорский городской суд заочно вынес приговор президенту компании, который вместе с соучастниками похитил у Минобороны 367,1 миллиона рублей. Бизнесмену дали восемь лет колонии. Злоумышленника объявили в розыск.