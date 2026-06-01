Мигранты задержаны за дебош возле Соборной мечети в Москве

Двое мигрантов привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство в день мусульманского праздника Курбан-Байрам в Москве.

Как стало известно «МК», приезжие из среднеазиатских республик устроили дебош возле здания Соборной мечети около метро «Проспект Мира». В среду вечером, когда отмечался мусульманский праздник, они начали нецензурно выражаться и оскорблять прохожих. Решением мирового суда оба привлечены за хулиганство и помещены под арест на 15 суток.