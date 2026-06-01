Сапбордиста задержали в запретной зоне Мосводоканала

Любитель прогулок на сапборде случайно проник в запретную зону на западе Москвы.

Как стало известно «МК», молодого человека задержали в районе улицы Василия Ботылева. Он оказался на территории Рублевской станции водоподготовки Мосводоканала, где осуществляется очистка питьевой воды для жителей города. Парня задержали сотрудники Росгвардии. Он пояснил, что собирался сплавиться по Москве-реке вместе с приятелем, но заблудился и в итоге прошел в запретную зону. За нарушение режима его оштрафовали на 3000 рублей.