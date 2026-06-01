В Махачкале шесть человек госпитализировали с отравлением угарным газом

Шесть человек отравились угарным газом в квартире одного из домов в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, передает РИА Новости.

По данным ведомства, ЧП произошло в жилом доме на улице М. Гаджиева.

"От угарного газа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Все доставлены в медицинские учреждения", — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, но стабильное. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

