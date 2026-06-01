Решивший заработать на сотрудничестве с Украиной россиянин выслушал приговор

В Омске мужчину приговорили к 15 годам колонии за совершение теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 205 («Террористический акт») и 30, 205 («Покушение на совершение террористического акта») УК РФ.

Как установил суд, мужчина в интернете начал общение с неизвестным. который предложил ему за вознаграждение совершить поджог релейного шкафа и вышки связи. Исполнитель понимал, что заказчик может сотрудничать с украинскими спецслужбами. Он повредил вышку и приобрел легковоспламеняющуюся жидкость для поджога шкафа, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

