Два мальчика исчезли в национальном парке "Красноярские Столбы"

В нацпарке под Красноярском ищут двоих школьников, предположительно заблудившихся на особо охраняемой территории.

Сообщение об исчезновении мальчиков в возрасте 12 и 15 лет поступило в МЧС 1 июня. Дети потерялись в национальном парке "Красноярские Столбы".

В поисках участвуют специалисты Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, кинологи, волонтеры, в том числе добровольцы отряда "ЛизаАлерт". Используются беспилотные летательные аппараты.

К поискам подключились уже более трех десятков человек.

Ранее, в марте, на заповедных тропах под Красноярском пропал бывший спецназовец.