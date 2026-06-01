Россиянин в столичном парке напал на иностранца

В Москве задержали мужчину за нападение на иностранца. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, во время патрулирования сотрудники ППС заметили выбегающего из парковой зоны мужчину с рюкзаком в руках, за которым гнался другой гражданин с явной травмой головы. Полицейские задержали убегавшего. Им оказался ранее судимый 23-летний россиянин. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Выяснилось, что задержанный подошел на улице к незнакомому 51-летнему иностранцу и попросил телефон, чтобы позвонить. Через несколько минут владелец мобильного попросил его вернуть, но злоумышленник отказался и стал уходить. Мигрант начал преследование, но тот развернулся и начал избивать пострадавшего. В ходе потасовки нападавший отобрал у мужчины еще и сумку с личными вещами.

Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

