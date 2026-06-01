Российские охотники приняли подростка за животное и застрелили его

В ночь на 31 мая в Крапивинском округе Кузбасса произошла трагедия, когда двое подростков на мопедах, заметив приближающийся автомобиль, решили съехать с дороги и укрыться в кустах, думая, что это сотрудники ГИБДД. В это время трое мужчин возвращались с охоты на УАЗе. Об этом пишет «112».

По информации телеграм-канала, один из охотников, 42-летний мужчина, используя тепловизор, заметил силуэт в кустах и, ошибочно приняв его за животное, выстрелил из охотничьего ружья.

Пуля попала в 17-летнего подростка, который скончался на месте.

Осознав, что застрелили человека, мужчины сначала скрылись с места происшествия, но через несколько часов добровольно явились в полицию. Стрелявшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

