Найдено тело второго пропавшего на Иртыше сапбордиста

В ходе поисков в Омской области нашли тело погибшего мужчины, который ранее бесследно исчез вместе со спутницей во время прогулки по Иртышу в конце мая на сапбордах, сообщили в региональном СУ СК.

Тело нашли около 13.00 по местному времени (10.00 мск) в Иртыше, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Двое молодых людей отправились кататься на сапбордах 25 мая и не вернулись. Заявление об их пропаже поступило правоохранителям лишь спустя два дня. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, омские полицейские начали поиски пропавших любителей сапбординга в конце мая. Спустя несколько дней правоохранители обнаружили тело женщины рядом с поселком Николаевка.