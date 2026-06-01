Скончался раненый при атаке дрона ВСУ механизатор из Курской области

В больнице скончался 56-летний работник агрофирмы, получивший тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника в Рыльском районе Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«К сожалению, в больнице скончался механизатор трактора, который пострадал из-за атаки вражеского БПЛА в Рыльском районе. Александру Ивановичу было 56 лет», – написал губернатор в Max.

По информации губернатора, медицинские работники приложили все усилия для спасения жизни пациента. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и организм мужчины не выдержал последствий тяжелого ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области. За несколько дней до этого в Хомутовском районе региона при ударе дрона по автомобилю пострадали три человека.