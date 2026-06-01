Названа причина смерти найденной в реке сапбордистки

В Омской области было найдено тело женщины, которая, по предварительным данным, утонула во время катания на сапборде.

На её теле не обнаружено ни внутренних, ни внешних повреждений, однако есть признаки утопления. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, по предварительным данным, женщина утонула.

Окончательная причина смерти будет установлена после гистологического исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 мая мужчина и женщина отправились кататься на сапбордах по реке Иртыш, но не вернулись. Заявление об их исчезновении поступило 27 мая, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следствие рассматривает несколько версий, включая несчастный случай на воде. 30 мая тело женщины было найдено на берегу в затоне, рядом с ней находились два сапборда.

