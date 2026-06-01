Вынесен приговор убившей свою 6-месячную дочь россиянке

Жительница Благовещенска предстала перед судом по обвинению в истязании и убийстве своей малолетней дочери.

© Российская Газета

Как рассказали в СУ СКР по РБ, 29-летняя горожанка в августе 2024 года родила дочь. С самого рождения мать не обеспечивала девочке надлежащий уход и питание, игнорировала рекомендации врачей и не обращалась за медицинской помощью, когда это было необходимо. В итоге у ребенка был дефицит веса и задержка развития. Также женщина проявляла агрессию к младенцу, а в ноябре 2024 года сломала ребенку бедро. Ночью 18 февраля 2025 года мать, будучи недовольной плачем дочери, убила ее.

Суд приговорил женщину к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года. Двое других малолетних детей переданы под опеку бабушки.

В адрес районной администрации и отдела полиции внесено представление об активизации профилактической работы с родителями и выявлению детей, находящихся в социально опасном положении.