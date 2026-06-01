Переодетого в женскую одежду педофила задержали за растление пятерых детей

В приморском Артёме задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в растлении пяти школьниц. Он переодевался в женскую одежду, предлагал девочкам "взрослые игры" и платил за каждую встречу по тысяче рублей. Об этом сообщает "ОПС-медиа".

© Московский Комсомолец

По данным канала, подозреваемый работал в местном автосервисе. На улице он появлялся в женских нарядах и вовлекал в свои "игры" пятерых девочек 11–12 лет. При обыске в его доме нашли женские вещи, бельё и секс-игрушки. Самого его задержали в гольфах, туфлях и топике.

На время расследования подследственного отправили в СИЗО. Адвокаты пытались добиться домашнего ареста, но из-за тяжести обвинений это маловероятно. Со школьницами сейчас работает психолог.

Уголовное дело возбуждено по статье об иных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних. Это особо тяжкое преступление. Фигуранту грозит до 20 лет колонии, а при отягчающих обстоятельствах — вплоть до пожизненного срока.