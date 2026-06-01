На Ставрополье бездомные собаки напали на двух детей

Бездомные собаки напали на двух детей восьми и девяти лет в Минеральных Водах на Ставрополье, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК по региону.

"В ходе мониторинга размещенных в региональных социальных медиа сведений выявлены публикации о том, что на улицах Дружбы и Островского города Минеральные Воды на двух детей 8 и 9 лет напали бездомные собаки, укусив за ногу и ухо. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. По указанию руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю А. А. Перепелицына в следственном отделе по городу Минеральные Воды возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также приняты меры по организации отлова безнадзорных животных.