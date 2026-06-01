В Екатеринбурге подростки залили перцовкой пенсионера в трамвае из-за замечания

В Екатеринбурге подростки распылили перцовый баллончик в лицо пенсионеру в трамвае после того, как он сделал им замечание. Об этом сообщает Е1.

Молодые люди громко нецензурно бранились и грубили кондуктору, пожилой пассажир сделал им замечание, попросив вести себя тише. Один из парней брызнул пенсионеру в глаза из перцового баллончика, после чего вся компания выбежала из вагона.

Мать 14-летнего подростка рассказала свою версию произошедшего. Она признала, что подростки вели себя шумно, смеялись над видео в интернете и громко разговаривали. По её словам, кондуктор сделал ребятам замечание, они извинились и успокоились. Однако пожилой мужчина, который также вмешался, продолжил настаивать и объяснять правила поведения в общественных местах.

Женщина утверждает, что пенсионер начал бить одного из мальчиков, и тогда девочки из компании распылили перцовый баллончик, чтобы защитить друга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.