Бывший муж Лерчек попросил выпустить его из СИЗО

Адвокат бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина Константин Третьяков сообщил Telegram-каналу 112, что блогер просил отменить его приговор.

По словам адвоката, Чекалин хочет, чтобы его оправдали по делу о незаконном выводе средств и отпустили из СИЗО. Третьяков уточнил, что мужчина не имеет претензий к содержанию в месте заключения. Бывший муж Лерчек занимается чтением в изоляторе.

В 2024 году Лерчек (Валерия Чекалина), Артема Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Сейчас Чекалин отбывает срок в СИЗО "Бутырка". Он приговорен к семи годам колонии по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций.

Суд проигнорировал просьбы защиты об условном сроке в связи с тем, что сейчас у него на воспитании находятся трое несовершеннолетних детей, чья мать тяжело больна. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".