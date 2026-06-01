Мужчина поджег авто водителя, который облил его из лужи в Москве

Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля из мести в Рижском проезде. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Москве.

Владелец пострадавшего авто в беседе с полицией заявил, что вечером припарковался у дома, а ночью проснулся от криков своей соседки о пожаре. Правоохранители провели комплекс мероприятий и в итоге задержали 48-летнего приезжего из другого региона страны.

Подозреваемый объяснил, что поджег автомобиль, чтобы отомстить мужчине, который облил его водой из лужи. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), фигуранта заключили под стражу.

