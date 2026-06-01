На Ямале из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек

Пожар произошел в жилом доме в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, из здания эвакуировали 50 человек, в том числе 12 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 08 часов 15 минут (06:15 мск) в пожарную охрану города Тарко-Сале поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме. <…> 50 человек эвакуировано (из них 12 детей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара продолжается. Всего задействовано 21 человек и 7 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что в 10:58 (08:58 мск) пожар был локализован.