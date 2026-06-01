Пожизненно осуждённый экс-сенатор Рауф Арашуков просил передавать ему в тюрьму посылки с элитными товарами, следует из материалов суда.

«Посылки Р.Р. Арашуков просил собирать отборного качества (элитные товары), суммы выделяемых средств были соответствующими», — приводит фрагмент документа ТАСС.

По словам представителя гособвинения в суде, факт материальной состоятельности Арашукова «каких-либо сомнений не вызывает».

Ранее осуждённый потребовал 100 тыс. рублей за невыдачу ему продуктов.

В конце 2022 года Мосгорсуд приговорил Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному сроку за организацию убийств зампреда молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

В январе Рауфа Арашукова осудили ещё на десять лет по делу о даче взятки сотруднику колонии.