Оправданный по делу о теракте в «Крокусе» участковый продолжает службу

Участковый из Тверской области, которого обвиняли в халатности из-за фиктивной регистрации будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», после оправдания продолжает работать в полиции. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Артемий Ласточкин.

По словам защитника, за время расследования полицейский пережил серьезное давление, однако суд признал его невиновным и не нашел в его действиях состава преступления.

Как рассказал адвокат, люди, о которых шла речь в обвинении, были фиктивно зарегистрированы на территории участка в 2018–2021 годах. К тому моменту, когда полицейский стал участковым в 2022 году, они уже снялись с регистрационного учета. Кроме того, на момент теракта эти люди жили в других районах Тверской области.

Ласточкин отметил, что в 2022 году его подзащитный сам выявил факт фиктивной регистрации граждан на своем участке. После этого было возбуждено уголовное дело, а виновного привлекли к ответственности.

По словам адвоката, будущие фигуранты дела о теракте не могли попасть в поле зрения участкового во время его службы, поэтому связи между его работой и произошедшей трагедией нет.

Ранее сообщалось, что участкового обвиняли в халатности из-за того, что он якобы не принял меры по факту фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте. Суд пришел к выводу, что оснований для уголовной ответственности в этом случае не было.