Перечислены главные схемы обмана детей в интернете

Мошенники в интернете выдают себя за блогеров и друзей, предлагают «призы» и взламывают аккаунты ради кодов из СМС, рассказал директор по информационной безопасности Ozon Кирилл Мякишев.

Он перечислил несколько типичных схем. Злоумышленники в играх предлагают редкие предметы в обмен на перевод денег или фото банковской карты родителей. В мессенджерах они взламывают аккаунты и просят срочно отправить код из СМС. Также распространены ссылки на фейковые сайты, маскирующиеся под известные бренды.

Мякишев подчеркнул, что основой безопасности ребёнка остаётся доверие в семье. При столкновении с подозрительной ситуацией важно сразу рассказать о ней близким.

Эксперт дал несколько практических советов: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды подтверждения и данные карт, не делиться личными данными и не выполнять «задания» от незнакомцев. Он также рекомендовал создавать для детей отдельные аккаунты без привязки к основным банковским картам родителей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко в беседе с RT рассказал, чтобы защитить детей от телефонных мошенников, нужно заранее объяснить им схемы обмана и выработать правила безопасности.