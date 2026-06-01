У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0

Подземные толчки магнитудой 6,0 зарегистрированы в центральной части Чили. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, передает "Интерфакс". Эпицентр зафиксированного землетрясения находился в 24 км севернее города Винья-дель-Мар, примерно в 3,2 км от берега.

Отмечается, что по интенсивности подземных толчков в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное". О пострадавших не сообщается. До этого землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил, его ощутили на Парамушире. Недавно ученые МФТИ и Университета Иннополис разработали алгоритм SPAD (Seismogenic Patches Detection), который позволяет обнаружить наиболее опасные сейсмогенные участки тектонических разломов, на которых зарождаются сильнейшие землетрясения.

Это поможет улучшить систему предупреждения катастроф и оценить сейсмические риски при строительстве.