Занимавшихся заблокированными активами российских и зарубежных инвесторов взяли под стражу

В Москве с санкции суда взяли под стражу главу брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, которые занимались заблокированными активами российских и зарубежных инвесторов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд арестовал их 29 мая по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что лондонская полиция арестовала 43-летнего российского гражданина по подозрению в отмывании около 22 миллионов долларов на биржевых торгах валютными фьючерсами.