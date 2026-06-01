Мошенники на Бали обманывают россиян с помощью обмена криптовалюты

На индонезийском острове Бали стали частыми случаи криптомошенничества против иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом РИА Новости рассказали представители российской диаспоры. Аферисты через мессенджер Telegram предлагают "выгодно" обменять USDT, после чего исчезают с деньгами или показывают поддельное банковское приложение с якобы отправленным переводом.

При этом в ряде случаев злоумышленники демонстрируют туристам фальшивые скриншоты банковских переводов или приложения, которые визуально не отличаются от интерфейсов крупных индонезийских банков. Потерпевшие видят уведомление об успешной оплате и передают наличные или подтверждают криптоперевод, но в итоге деньги на их счет так и не поступают. Собеседники агентства отметили, что такие схемы особенно часто применяются в отношении работающих удаленно иностранцев и туристов, кактивно использующих криптовалюту для расчетов и обмена денег на индонезийские рупии.

Чаще всего пострадавшими становятся россияне, которые впервые находятся в Индонезии и не знакомы с местной банковской системой.