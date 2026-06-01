Два человека погибли в Москве в ходе работ на стройплощадке

Два человека погибли и ещё один пострадал в Москве на строительной площадке в ходе ремонтных работ на Ленинградском проспекте.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собеседника правоохранительных органах.

«Один человек погиб сразу, еще двое были доставлены в больницу, где один из них умер, несмотря на оказанную помощь, за жизнь второго борются медики», — уточнил он.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой выясняется причина происшествия.

Ранее сообщалось, что в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в суд передано дело о гибели двух рабочих в котловане.