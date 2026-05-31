$71.0282.64

Появились подробности гибели спевшего «Очи черные» для Ким Чен Ына российского певца

Lenta.ru

Отец оперного певца Евгения Кунгурова, ставшего известным выступлением во Владивостоке перед главой КНДР Ким Чен Ыном с романсом «Очи черные», настаивает, что его сын стал жертвой умышленного убийства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Появились подробности гибели спевшего «Очи черные» для Ким Чен Ына российского певца
© РИА Новости

По словам Виктора Кунгурова, его версия подтверждается пропажей одежды артиста, на которой могли сохраниться следы борьбы, а также нехарактерным для исполнителя стилем СМС-сообщений, которые он якобы посылал родным перед смертью.

По словам адвоката Евгения Черноусова, отец Кунгурова в ходе допроса привел следователю дополнительные доводы.

Первоначально следствие сочло, что имел место суицид. 40-летнего солиста Калининградского музыкального театра нашли без признаков жизни 8 апреля 2024 года под окнами жилого дома на Зоологической улице в Москве, где он с женой снимал квартиру на девятом этаже. Однако отец баритона военный пенсионер из Свердловской области Виктор Кунгуров настоял на расследовании обстоятельств, приведших к трагедии.