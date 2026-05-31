Появились подробности гибели спевшего «Очи черные» для Ким Чен Ына российского певца

Отец оперного певца Евгения Кунгурова, ставшего известным выступлением во Владивостоке перед главой КНДР Ким Чен Ыном с романсом «Очи черные», настаивает, что его сын стал жертвой умышленного убийства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По словам Виктора Кунгурова, его версия подтверждается пропажей одежды артиста, на которой могли сохраниться следы борьбы, а также нехарактерным для исполнителя стилем СМС-сообщений, которые он якобы посылал родным перед смертью.

По словам адвоката Евгения Черноусова, отец Кунгурова в ходе допроса привел следователю дополнительные доводы.

Первоначально следствие сочло, что имел место суицид. 40-летнего солиста Калининградского музыкального театра нашли без признаков жизни 8 апреля 2024 года под окнами жилого дома на Зоологической улице в Москве, где он с женой снимал квартиру на девятом этаже. Однако отец баритона военный пенсионер из Свердловской области Виктор Кунгуров настоял на расследовании обстоятельств, приведших к трагедии.